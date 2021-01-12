غريفيث يطالب السعودية بالإلتزام بتسوية سياسية في اليمن

جاء ذلك في تغريدة لغريفيث على حسابه "بتويتر" عقب لقاء عقده مساء الإثنين في السعودية، مع نائب وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان".



وأضاف غريفيث أنه "ناقش في لقائه مع خالد بن سلمان سبل تجاوز العقبات التي تواجه آفاق السلام في ‎اليمن".



وأردف "غريفيث" أن "التزام السعودية والمنطقة بشأن تسوية سياسية شاملة عن طريق التفاوض بقيادة يمنية أمر بالغ الأهمية لإنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام"، دون تفاصيل أخرى.



وفي 6 كانون الثاني الجاري، عقد "غريفيث" مباحثات، مع رئيس حكومة الفنادق الفار "عبدربه منصور هادي"، حول تطورات أزمة البلاد وسبل تحقيق السلام، وفي اليوم التالي، زار مدينة عدن، وعقد فيها مباحثات مع حكومة هادي.



ولم يقدم غريفيث لحد الان، عملا إيجابيا في محاولة لرفع الحصار عن الشعب اليمني وإيقاف العدوان، وهناك نوع من الاستهجان في تحركات المبعوث الأممي لأنها لا تصب في مصلحة الشعب اليمني، بل تأتي لتجميل ما تقوم به السعودية من إنشاء حكومة عميلة جديدة وجعل عدن عاصمة مؤقتة وتخفيف التوتر فيها.