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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 14:08

العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم

العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
واضاف العميد حاتمي : اننا نعمل على تطوير نوعية الاسلحة الاستراتيجية يوما بعد يوم من خلال تقليص المسافة الزمنية بين ولادة الفكرة والانتاج الفعلي ، وبذلك نرتقي بمستوى الردع لدى قواتنا المسلحة.

واشار وزير الدفاع الى أن العدو يسعى الى ايجاد العراقيل أمام نمو وحركة الثورة الاسلامية في المنطقة والعالم ، موضحا ان النظام السلطوي يوظف كل الامكانات والوسائل للوصول الى أهدافه المشؤومة ، كالحرب المفروضة وانواع الحظر الظالم ، واخيرا اغتيال الشخصيات العلمية في البلاد.

واكد العميد حاتمي أن جميع مؤامرات الاعداء لتطويق الجمهورية الاسلامية باءت بالفشل ، واضطر العدو في النهاية الى الاستسلام أمام ايران في الابعاد المختلفة كالبعد الاقتصادي والعسكري ، وبالتالي لابد للشعب الايراني ان يتسلح بالقوة لأن العدو لايعرف الا لغة القوة.
رقم : 909669
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