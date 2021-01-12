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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 14:42
مناورة للجيش العدو وصداها يسمع داخل مزارع شبعا
وبحسب المصادر يرجح ان الاصوات ناتجة عن مناورة يجريها جيش العدو الاسرائيلي.
مصدر :
الوكالة الوطنية للإعلام
رقم :
909680
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