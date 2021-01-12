مناورة للجيش العدو وصداها يسمع داخل مزارع شبعا

اسلام تايمز (لبنان) - أفادت مصادر صحفية لبنانية انه تسمع من داخل مزارع شبعا المحتلة، اصوات قذائف مدفعية ثقيلة يتردد صداها حتى القرى المحاذية في حاصبيا،