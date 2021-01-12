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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 16:04

تشاووش أوغلو: مستقبلنا في أوروبا ونسعى لتحقيق ذلك سويا

تشاووش أوغلو: مستقبلنا في أوروبا ونسعى لتحقيق ذلك سويا
وأضاف أوغلو في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي في أنقرة، "أن تركيا تلعب دورا مهما في حل كافة المشاكل التي تخص الاتحاد".

وتابع "لعبنا دورا مهما في سنوات الحرب الباردة وأزمة الهجرة، وإذا كان الاتحاد الأوروبي اليوم عبارة عن مشروع رفاهية، فإن لتركيا دورا مهما في ذلك".

وأشار إلى أن تركيا ما زالت متمسكة بمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لافتا في هذا السياق إلى عضوية أنقرة في العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية.

وأردف: "خلال الفترة الماضية تضاعفت العلاقات التجارية والاقتصادية والفنية والثقافية والتعليمية والعلمية بين الجانبين، وأصبحنا الآن في وضعية لا يمكننا الاستغناء عن بعضنا البعض".

ونوه في هذا الخصوص بأن اتفاقية الهجرة المبرمة بين الطرفين عام 2015، تعد من أبرز مظاهر التعاون بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أوغلو أن "بعض دول الاتحاد الأوروبي، تسببت العام الماضي في خلق أزمة سياسية بين تركيا والاتحاد".
مصدر : وكالات
رقم : 909688
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