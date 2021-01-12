سوريا.. بدء الضخ التجريبي لمياه الشرب بمنطقة خان شيخون

وقال مدير المؤسسة المهندس محمد عجمي في تصريح لسانا إن عمليات الضخ التجريبي في شبكة المياه جاءت بعد تأهيل الشبكة جراء الأضرار التي ألحقتها بها المجموعات الإرهابية أثناء وجودها في المنطقة خلال السنوات السابقة ومن شأنها أيضا الكشف عن أي أعطال أو تسريبات في خطوط المياه وحصرها ليصار إلى إصلاحها وتأهيلها بشكل كامل تمهيداً لضخ المياه في شبكة مدينة خان شيخون بصورة مستمرة خلال مدة أقصاها شهر.



وبين عجمي أن عمليات ضخ وإطلاق المياه ستكون وفق جدول محدد وفقاً لتشغيل مضخات المياه سواء على الكهرباء أو الديزل بما يضمن تغذية منطقة خان شيخون بمياه الشرب بشكل دوري ويتيح المجال للأهالي العائدين إلى منازلهم التزود بالمياه من الشبكة الرئيسة وتعبئتها وتجميعها في خزاناتهم.



ولفت عجمي إلى أن ورشات الصيانة في المؤسسة العامة لمياه إدلب جاهزة للاستجابة لأي طارئ أو شكوى من قبل الأهالي لإصلاح الأعطال والمشكلات التي قد تعترض تزويد المدينة بمياه الشرب مع استمرارية تشغيل منهل مياه في منطقة خان شيخون.



ووصف محمد كنيساوي وحسين حاج علي من أهالي خان شيخون مشروع استئناف ضخ المياه بالشبكة الرئيسة في مدينة خان شيخون بالإنجاز الخدمي الكبير الذي يقدم خدمات جليلة للأهالي العائدين فضلاً عن تشجيع اقرانهم للعودة إلى بيوتهم ومدينتهم ومواصلة حياتهم وزراعة أراضيهم وممارسة نشاطاتهم التجارية والاقتصادية من جديد ولا سيما أن المدينة حالياً تستعيد عافيتها تدريجياً في مختلف الجوانب الخدمية.



وشهدت مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي التي أعاد إليها الجيش السوري الأمن والاستقرار في آب عام 2019 عودة أعداد من أهلها إلى مدينتهم وبيوتهم بعد تهجير قسري عنها لسنوات بسبب التنظيمات الإرهابية التي مارست بحقهم كل أشكال القتل والتدمير فضلاً عن نهب وتخريب ممتلكاتهم والمرافق الخدمية والبنى التحتية في المدينة.خرى