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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 16:11

"قسد" تختطف أكثر من 20 مدنياً بريف دير الزور.. وما فعلته بهم خطير!

"قسد" تختطف أكثر من 20 مدنياً بريف دير الزور.. وما فعلته بهم خطير!
وذكرت مصادر محلية لسانا أن مجموعات مسلحة من “قسد” أقدمت اليوم على مداهمة قرية السجر بريف ديرالزور الشرقي واختطفت أكثر من 20 مدنياً بشكل عشوائي كانوا بالقرب من منازلهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي “قسد” أطلقوا الرصاص الحي بكثافة وبشكل عشوائي لترهيب وتفريق أهالي القرية الذين تجمعوا لطرد مسلحي “قسد” من القرية.

وفي بلدة الباغوز بالريف الشرقي أيضاً أقدمت مجموعة مسلحة من “قسد” على مداهمة عدة منازل واختطفت عدداً من الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وداهمت “قسد” في الرابع من الشهر الجاري بلدات أبو خشب والشحيل والعزبة بريف ديرالزور الجنوبي الشرقي والشمالي واختطفت 19 مدنياً واقتادتهم إلى جهات مجهولة.
رقم : 909691
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