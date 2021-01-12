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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 16:51

ايران تجري مباحثات مع عدة دول لاستيراد لقاح كورونا

ايران تجري مباحثات مع عدة دول لاستيراد لقاح كورونا
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان رئيس المنظمة الطبية الايرانية "محمد رضا ظفرقندي" قال خلال مؤتمر صحفي انه ثمة هناك 8 مراكز تعمل على انتاج لقاح مضاد لكورونا داخل البلاد حيث ان الحصول على هذا اللقاح سيكون بمثابة انجاز علمي عالمي هائل.

وأضاف انه يمكن الحصول على اللقاح من دول مثل روسيا والهند؛ فضلاً عن كون اللقاح بالفيروس الضعيف وmRNA موجود في الصين، وقد اشترت تركيا بالفعل 50 مليون جرعة من هذا اللقاح من الصين.

وقال "يجب أن يكون هناك مصدر لقاحات متعددة وقناة واحدة لا تكفي لأن الإنتاج محدود وقد أجرينا مباحثات مع الهند والصين وروسيا وتوصلنا إلى اتفاقات في هذا الصدد".
رقم : 909701
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