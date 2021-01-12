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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 18:23

المانيا... ميركل تتوقع استمرار إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

المانيا... ميركل تتوقع استمرار إجراءات الإغلاق بسبب كورونا
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن ميركل قولها: "إذا لم ننجح في وقف هذا الفيروس البريطاني، فسنواجه عشرة أضعاف عدد الحالات بحلول عيد الفصح. نحتاج من ثمانية إلى عشرة أسابيع أخرى من الإجراءات الصارمة".

إلى ذلك قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في رسالة فيديو نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية السبت، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور وباء كوفيد -19 في ألمانيا.

ومنذ 16 ديسمبر الماضي، جرى في ألمانيا تشديد الإجراءات، فقد تم إغلاق جميع المؤسسات، باستثناء محلات البقالة ومحلات الأجهزة الصغيرة ومحلات بيع الأدوية والصيدليات وأخصائيي البصريات والبنوك وأكشاك الصحف ومكاتب البريد ومتاجر الحيوانات الأليفة والمؤسسات الطبية، وطُلب من السكان عدم مغادرة المنزل دون سبب وجيه، كما طلب من الأشخاص القادمين من مناطق خطرة، من ناحية انتشار الوباء، اجتياز اختبار مزدوج لـ COVID-19 عند وصولهم إلى ألمانيا.

وهدد كبير موظفي المستشارة ميركل بتمديد الإغلاق إذا لم تمتثل الولايات الفيدرالية للإجراءات المتفق عليها حتى 31 يناير ، حسبما ذكرت صحيفة بيلد في 7 يناير.
مصدر : وكالات
رقم : 909720
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