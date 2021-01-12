الجماعة الإسلامية: نرفض أي طروحات تشعل الفتنة

رأى المكتب السياسي "للجماعة الإسلامية" في بيان اثر اجتماعه الأسبوعي، أن "الوضع الكارثي على المستوى الصحي الذي وصل إليه البلد جراء تفشي وباء كورونا وارتفاع أعداد المصابين، تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى السلطة السياسية التي لم تقم بدورها وواجبها بشكل جدي وجيد لمواجهة تفشي الوباء، لا سيما خلال فترة الأعياد حيث كانت القرارات خجولة في ضبط الأمور لمنع التفشي، ما أوصل إلى اتخاذ قرار بالإقفال التام والشامل في ظل أزمة معيشية خانقة. ومن دون أن نغفل المسؤولية المشتركة للمواطنين خصوصا لناحية الأخذ بإجراءات السلامة الشخصية المطلوبة".



واعتبر أن "تشكيل حكومة صاحبة اختصاص وكفاءة من أولى أولويات هذه المرحلة لأنها مفتاح الحل لكل الأزمات، غير أن الخروج في هذه اللحظة الحرجة بطروحات جديدة تدعو إلى عقد وطني جديد يمثل نسفا للدستور وانقلابا على وثيقة الوفاق الوطني ومشروعا جديدا للفتنة في لبنان نرفضه"، داعيا إلى "التمسك بالعيش المشترك وتطبيق الطائف لا سيما على مستوى اللامركزية الإدارية وقانون الانتخابات، والشروع الفوري بتشكيل حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين".



وإذ لفت الى أن "الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة في هذه المرحلة في مقدمها محاولات فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني"، رأى أن "ذلك يستوجب وحدة الصف والعمل لمواجهة تلك التحديات، وأن المصالحة الأخيرة التي تمت في قمة العلا السعودية تشكل عنصرا إيجابيا يمكن البناء عليه لمواجهة تلك التحديات".