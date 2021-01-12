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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 20:56

ارتفاع قياسي بعدد الوفيات بفيروس كورونا في لبنان

ارتفاع قياسي بعدد الوفيات بفيروس كورونا في لبنان
أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 4557 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 226948 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 4544 حالة إصابة بين المقيمين و13 حالة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 32 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية (مع إضافة 44 حالة قديمة كانت قيد التقصي لتثبيت الوفاة بكورونا)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1705". وذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1597، من بينها 618 حالة في العناية المركّزة".
رقم : 909744
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