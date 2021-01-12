الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 21:13

الحكومة السورية تزف بشرى سارة بشأن تأمين المشتقات النفطية

الحكومة السورية تزف بشرى سارة بشأن تأمين المشتقات النفطية
ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على رفع سقف البرنامج التمويلي لمشروع السكن العمالي للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان بما يمكن المؤسسة من الاستمرار بتنفيذ المشروع وكلف في الوقت نفسه وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان وضع آلية لمنح شركات الإنشاءات العامة قروضاً ميسرة لبناء مساكن شعبية لتحسين واقع السكن في المحافظات.

إلى ذلك شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الرقابة على الأفران للتأكد من استهلاكها مخصصاتها كاملة من مادة الطحين وتشديد العقوبات بحق مهربي الطحين خصوصاً في هذه الفترة التي تسعى فيها الحكومة لتوفير القمح بكافة السبل.

وطلب المهندس عرنوس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقديم مذكرة حول واقع عمل هيئة الاستثمار السورية ومتطلبات تطويرها والبيئة التشريعية المناسبة للاستثمار ومتابعة واقع المشروعات المتعثرة والتسهيلات الواجب تقديمها لإعادة إقلاعها.

في سياق آخر استمع مجلس الوزراء لعرض حول واقع زراعة محصول القمح على مستوى المحافظات وحملات التحريج التي تم اعتمادها لإعادة زراعة المناطق المتضررة من الحرائق وتم التأكيد على توفير متطلبات تنفيذ تلك الحملات بمشاركة المجتمع المحلي والفعاليات الأهلية مع الاستمرار في إطلاق مشروعات الري في عدد من المناطق لتأمين الاحتياجات المائية للموسم الزراعي وإرواء مساحات جديدة من الأراضي القابلة للزراعة.

كما استمع المجلس لعرض حول واقع انتشار فيروس كورونا وجدد التأكيد على توفير متطلبات المشافي والكادر الطبي للتصدي للوباء والتشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا المجال ووافق على آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد المجلس على مراجعة الصكوك التشريعية الناظمة لعمل الوزارات وتقديم مقترحات تطويرها لتكون أكثر مرونة لجهة توفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والعمل لتخفيض عدد المباني المستأجرة من قبل مؤسسات الدولة وكلف وزارة العدل تقديم مذكرة حول واقع عمل المحاكم وحجم الدعاوى المطروحة في كل منها ومدد البت فيها للوقوف على واقع العمل القضائي ومتطلباته من النواحي المادية واللوجستية.

ووافق المجلس على توفير الاعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل مدرسة سيف الدولة في محافظة حلب وعلى استكمال أعمال ترابية وتعبيد وصرف صحي في توسع ضاحية عدرا العمالية وتخصيص نقابة المهن المالية والمحاسبية بقطعة أرض في منطقة الديماس لإشادة ناد ثقافي اجتماعي لأعضاء النقابة.

وأقر مجلس الوزراء عدداً من المشروعات بما يسهم بتحسين الواقعين الخدمي والتنموي ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
رقم : 909747
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
12 كانون الثاني 2021
تقرير: محمد بن سلمان في حالة رعب وتحركات للإطاحة به
تقرير: محمد بن سلمان في حالة رعب وتحركات للإطاحة به
12 كانون الثاني 2021
آية الله قاسم يدين مجزرة ‘‘داعش‘‘ المروعة في باكستان
آية الله قاسم يدين مجزرة ‘‘داعش‘‘ المروعة في باكستان
12 كانون الثاني 2021
النجباء تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وحركة أنصار الله
النجباء تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وحركة أنصار الله
12 كانون الثاني 2021
حزب الله: تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية خطوة إجرامية
حزب الله: تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية خطوة إجرامية
12 كانون الثاني 2021
وزير التجارة العراقي يزور إيران
وزير التجارة العراقي يزور إيران
12 كانون الثاني 2021
وفاة شخصين سببه زلزال بمدينة مشهد الإيرانية
وفاة شخصين سببه زلزال بمدينة مشهد الإيرانية
12 كانون الثاني 2021
سفير إيران بصنعاء: الصهاينة لا يريدون استقرار اليمن
سفير إيران بصنعاء: الصهاينة لا يريدون استقرار اليمن
12 كانون الثاني 2021
حركة فبراير البحرينية: وضع حركة أنصار الله على لائحة الإرهاب هزيمة أمريكية
حركة فبراير البحرينية: وضع حركة أنصار الله على لائحة الإرهاب هزيمة أمريكية
11 كانون الثاني 2021
ظريف: حجب الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية أهم عائق في علاقات البلدين
ظريف: حجب الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية أهم عائق في علاقات البلدين
11 كانون الثاني 2021
باحث سياسي: الشهيد سليماني قدم الكثير لتطوير محور المقاومة
باحث سياسي: الشهيد سليماني قدم الكثير لتطوير محور المقاومة
11 كانون الثاني 2021
النفط الإيرانية: لدينا شروطاً للتعاون مع الشركات الأجنبية
النفط الإيرانية: لدينا شروطاً للتعاون مع الشركات الأجنبية
11 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض