ماذا قال أبو مرزوق عن التطبيع والانتخابات الفلسطينية ؟

وقال أبو مرزوق في حوار مع صحيفة فلسطين، اليوم الثلاثاء إن حماس تسعى للمصالحة مهما كانت الظروف، وتضع مصلحة شعبنا ووحدته في الأساس، بعيدا عن خيار أوسلو.



ولفت إلى أن أوسلو مرفوض بالنسبة لحماس، وكذلك الاعتراف بالاحتلال، وهي أولويات وثوابت لا تتبدل.



دعم الانتخابات



وأوضح أن حماس ترغب في الانتخابات وتدعمها ليتم اختيار الشعب لقيادته، وأن يكون كل مكونات الشعب الفلسطيني على الطاولة.



وأضاف: "نريد أن نرد الأمر لأهله، فلا يمكن أن يكون هناك تبدل في الحالة الفلسطينية، دون نحرك الملف".



ونبه أبو مرزوق، إلى أن بعض الأطراف الدولية كقطر تباحثت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول ملف الانتخابات، وقد كان لديه بداية إصرارا أن لا تكون متزامنة وأن تُجرى مترابطة ومتتالية على الأقل.



وقال إن حركة حماس وافقت على هذا المبدأ في سبيل عدم عرقلة الملف الذي يعد ملفا حيويا وهاما.



وأضاف: "عباس جاد في خطوة إجراء الانتخابات، لأن لديه مشكلة في قضية الشرعيات وتجديدها".



وأكمل: "الجميع يعلم أن رئاسة السلطة انتهت فترتها، ومؤسساتها كالمجلس التشريعي ملغية، والحكومة هي حكومة الحزب الواحد، وعباس يريد بالانتخابات تجديد هذه الشرعيات".



وأكد أن حركة حماس وافقت على الانتخابات على أن تكون حرة ونزيهة، ويفرز من خلالها الشعب ممثليه.



وحول تعديل "عباس" قانون الانتخابات الذي أعلن عنه أمس، قال أبو مرزوق إن هذه التعديلات ليست جديدة، حيث كان هناك حوار سابق ما بين "حماس" ورئيس لجنة الانتخابات د. حنا ناصر لضرورة وجود هذا التعديل، للموافقة على إجراء الانتخابات.



اجتماع في القاهرة



ونوه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن إصدار المراسيم سيتبعه لقاء اجتماع وطني في العاصمة المصرية القاهرة، سيبحث العديد من الملفات الخاصة بعملية الانتخابات نفسها أم بشأن الضمانات.



وحول وجود ضمانات لإنجاح الانتخابات، قال أبو مرزوق، إن الضمانات الموجودة هي "سياسية وأدبية". ونوه إلى وجود ضمان مهم يتعلق في المصالحة الفلسطينية ومصلحة السلطة في إجراء هذه الانتخابات.



ورأى أن المعيق الأهم للانتخابات، أن تقدم "اسرائيل" على منعها، أو أن تحرم مدينة القدس من التصويت أو ترشح سكانها، أو أن تلجأ لمنع فريق فلسطيني معين من أن يشارك في الانتخابات عبر سياسة الاعتقالات.



وبشأن إدارة عملية الانتخابات في قطاع غزة، أكد أنها تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية، والأخيرة ستتجه لوزارة الداخلية في غزة والضفة، وستتعامل معهما.



وقال إن شرطة غزة ستعمل على ضمان الأمن ومجريات العملية الانتخابية بسلام، "ولن يتم استيراد شرطة من مكان آخر". وحول الانتخابات النسبية، المتفق عليها، أكد أنها لا تتيح الفوز لأي طرف آخر بأغلبية ساحقة، كما كان في الانتخابات السابقة. وكشف عن توجه عام بين حركة فتح وحماس، أن يكون إدارة الحكم بشكل جمعي يشارك فيه الكل الوطني، وليس فصيلا واحدا بعينه.



وفي سياق إمكانية ترشح القيادي في حركة فتح محمد دحلان للانتخابات، شدد على أن حماس ليس لديها أي موقف من أي قيادي للدخول لعملية الانتخابات، وأن المشكلة الآن مع "دحلان" هي في داخل بيت حركة فتح وليس حماس.



وأردف:" الآن فتح من تقرر هل يسمح له أو لا، لكن هناك تيارا لدحلان وبلا شك أنه سيدخل الانتخابات، وسيتعامل مع الانتخابات وما هي نسبته المتوقعة شعبنا هو الذي يقرر".



المصالحة الخليجية



وفي ملف آخر، يتعلق في المصالحة الخليجية، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن حركته تأمل أن تؤثر إيجابيا على القضية الفلسطينية. وأكد أن ترتيب البيت العربي، ووحدة موقف هذا البيت هو إضفاء قوة لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية.



التطبيع وبايدن



وفي ملف التطبيع، شدد على أن له تأثير مباشر وخطير على القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الكثير من الدول تراجعت علاقتها مع "حماس" بسبب هذا الأمر. ونوه إلى أن التطبيع جعل من "إسرائيل" وكأنها بلد طبيعي، وجزء لا يتجزأ من المنطقة، فيما حركة حماس تعمل على تفكيك هذا الكيان وإنهائه، وتعيش حالة من العداء المستعر معه.



وحول فوز زعيم الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، أكد أن الأخير وكذلك نائبته متقدم على ترامب بمراحل في تأييد ودعم الاحتلال. وقال إن ترامب يختلف عن بايدن بمنطلقات الاندفاع وعدم التوزان، وفرض القوة، غير أن الضغوط الأمريكية في ولايته الجديدة من الممكن أن تقل وتيرتها على الدول للاتجاه نحو التطبيع.