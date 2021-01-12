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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 23:01

هل أباحت إيران استخدام السلاح النووي؟

هل أباحت إيران استخدام السلاح النووي؟
ونقلت وسائل الإعلام عن مستشار القيادة الإيرانية قوله إن "استخدام الأسلحة النووية ممنوع ، لكن يجوز لإيران في الظروف العاجلة" ، هذا وإن کلام الدکتور ولايتي ينص بوضوح علی أننا "لدينا التزام ديني ودولي. وكما قال المرشد الأعلى للثورة فإن الأسلحة النووية محرمة لکن أي استعمال آخر غير الأسلحة النووية مباح لنا وضروري لنا وسنفعله بإذن الله ولن نترك الصناعة النووية ولن نحرم أنفسنا.

يظهر التأمل في الخطاب أعلاه أن هناك فجوة أساسية بين ما ذكره الدكتور ولايتي وما أساء الإعلام المعارض استخدامه ، ويمكن تأكيد هذه القضية وإثباتها من زوايا مختلفة كما هو موضح أدناه.

أولا: في الفقرة الأولى من خطاب الدكتور ولايتي استخدام السلاح النووي ممنوع ومحرم علی الإطلاق.

ثانياً: كما ورد إنه باستثناء الأسلحة النووية ، فإن استخدام هذه الصناعة جائز للجمهورية الإسلامية.

ثالثًا: على الرغم من حذف كلمة "غير" في النشر الأول ، وبالطبع تمت إعادتها فورًا مع الاعتذار ، ولكن حتى بافتراض عدم وجود هذه الكلمة في النص ، فإن السياق العام للجملة والمعنى الجماعي للكلمات لا يذكران إباحة استخدام الأسلحة النووية من قبل جمهورية إيران الإسلامية.

رابعا: مجموع من قاموا بلقاءات في موقع قائد الثورة الاسلامية (قاليباف، ظريف، لاريجاني، جليلي، خرازي، صالحي... حيث جميعهم من المؤثرين في البرنامج النووي الايراني) أكدوا مجتمعين على حقوق ايران في خطة العمل الشاملة وضرورة اعادة احيائها ولم يتحدث أحد منهم حول تغيير وجهة نظر ايران عن امتلاك السلاح النووي.
بناء على ذلك فإننا ننصح وسائل الاعلام التي تضمر العداء لايران وخاصة التابعة لابن سلمان بأن ترفع من مستواها الاعلامي، وان تتسم بالحد الاقل من المصداقية والانصاف لكي تحافظ على مخاطبيها القِلة، وان تراعي الدقة في الترجمة في مثل هذه الامور المهمة وتستفيد من العالمين باللغة الفارسية (وهم ليسوا قلال من بين الزمر التي لجأت اليها). من البديهي ان ايران أظهرت عمليا انها لاتأخذ الاذن من أحد لتحديد ووضع أطر سياساتها ولم تتحفظ يوما في ابداء آرائها. وفي هذه الايام تمر علينا ذكرى استشهاد اشجع لواء مسلم ايراني شهده القرن الاخير.
رقم : 909766
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