4500 وفاة بـكورونا خلال 24 ساعة في أمريكا

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أن الولايات المتحدة سجلت وفاة 4470 شخصاً وإصابة أكثر من 235 ألفاً آخرين بالفيروس.



وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عتبة الأربعة آلاف وفاة.



في السياق، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من 5 أشهر.



وذكرت اللجنة في بيان أن 107 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية، وأن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، التي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجعت إلى 38 حالة من 81 حالة في اليوم السابق.



وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87607 إصابات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.