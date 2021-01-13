'إسرائيل' والمغرب يوقعان الأربعاء اتفاقات في مجال الطيران

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مساء الثلاثاء، عن مكتب ما تسمى وزيرة النقل "الإسرائيلية" ميري ريغيف.

وسيسمح التوقيع على الاتفاقيات، ببدء الرحلات المباشرة بين "تل أبيب" والرباط، بحسب الصحيفة التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل.وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت المملكة المغربية والاحتلال الإسرائيلي بالرباط، 4 اتفاقيات تهم المجال الاقتصادي والتجاري، على هامش توقيع اتفاق العار والخيانة بينهما برعاية أمريكية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اتفاق المغرب والكيان الإسرائيلي على تطبيع العلاقات بينهما.