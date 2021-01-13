الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 09:15

اليمن: العدوان السعودي لا يزال يحتجز 10سفن نفطية

اليمن: العدوان السعودي لا يزال يحتجز 10سفن نفطية
وأوضحت شركة النفط اليمنية في بيان لها، أن قوى العدوان تحتجز السفن النفطية ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من تسعة أشهر “281” يوما من القرصنة البحرية غير المسبوقة.

ولفت البيان إلى أن قوى العدوان مستمرة في تعسفاتها على الرغم من استكمال كل السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

وأكد البيان أن هذه الاجراءات تؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .

وأضاف البيان أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغير ذلك مما ورد في احاطات المبعوث الأممي الى اليمن ، مارتن غريفيث ، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020م.
رقم : 909819
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
13 كانون الثاني 2021
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
13 كانون الثاني 2021
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
13 كانون الثاني 2021
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
13 كانون الثاني 2021
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
12 كانون الثاني 2021
العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
12 كانون الثاني 2021
تقرير: محمد بن سلمان في حالة رعب وتحركات للإطاحة به
تقرير: محمد بن سلمان في حالة رعب وتحركات للإطاحة به
12 كانون الثاني 2021
آية الله قاسم يدين مجزرة ‘‘داعش‘‘ المروعة في باكستان
آية الله قاسم يدين مجزرة ‘‘داعش‘‘ المروعة في باكستان
12 كانون الثاني 2021
النجباء تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وحركة أنصار الله
النجباء تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وحركة أنصار الله
12 كانون الثاني 2021
حزب الله: تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية خطوة إجرامية
حزب الله: تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية خطوة إجرامية
12 كانون الثاني 2021
وزير التجارة العراقي يزور إيران
وزير التجارة العراقي يزور إيران
12 كانون الثاني 2021
وفاة شخصين سببه زلزال بمدينة مشهد الإيرانية
وفاة شخصين سببه زلزال بمدينة مشهد الإيرانية
12 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض