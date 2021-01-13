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الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 09:20

الصين تجدد ادانتها للحظر الاميركي المفروض على إيران

الصين تجدد ادانتها للحظر الاميركي المفروض على إيران
و تناول المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمره الصحفي مع المراسلين الثلاثاء ، القضايا الراهنة في المنطقة والعالم ، بما في ذلك الحظر المفروض على إيران وبعض الدول الأخرى ، واعتبر الحظر الاميركي ضد إيران بأنه غير قانوني.

وقال إن الولايات المتحدة هي أكبر عامل مزعزع للاستقرار وتهدد السلام والأمن العالميين وتقوض التعاون متعدد الأطراف وان هذا البلد ومن خلال تمسكه الواسع النطاق بالأحادية ، انسحبت علانية من المعاهدات والمنظمات وتهدد بشكل تعسفي بفرض العقوبات وانسحبت الولايات المتحدة حتى الآن من 10 اتفاقيات ومنظمات دولية وأعادت الولايات المتحدة من جانب واحد فرض حظر مجلس الأمن الدولي على إيران وأساءت استخدام مكان الأمم المتحدة لتشويه سمعة الدول الأخرى علانية ، مما أثار معارضة واسعة النطاق من المجتمع الدولي. واوضح إن مثل هذا السلوك يدعو إلى التشكيك في التعاون الدولي في مختلف المجالات ، والنظام والآلية الدولية القائمة ، والسلام والاستقرار والأمن في العالم.

وتابع إن فرض العقوبات هو جزء من سياسة تسمى حملة الضغوط القصوى التي استأنفتها الحكومة الأميركية بعد الانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) ، ضد إيران. بالإضافة إلى إحياء العقوبات ، لجأت الحكومة الأميركية إلى سياسات استفزازية ضد إيران ، بما في ذلك اغتيال الجنرال قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وعد بإقناع إيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى "صفقة أفضل" ، من وجهة نظره ، من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي ومتابعة "حملة الضغوط القصوى .

ومع اقتراب فترة رئاسة ترامب التي دامت أربع سنوات من نهايتها ، تعرض ترامب لانتقادات من مجموعات مختلفة في الولايات المتحدة واتهمه منتقدوه بعدم امتلاكه استراتيجية تجاه إيران ، وبتصعيد التوترات معها ، وإبعاد الولايات المتحدة عن حلفائها.
 
مصدر : وكالات
رقم : 909825
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