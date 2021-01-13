روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت

وأوضح روحاني في اجتماع للحكومة الإيرانية، إنه "لا أحد يعتقد أن ترامب كان يأمر بالاضطرابات وأعمال الشغب في بلده (الولايات المتحدة)، وذلك في إشارة إلى اقتحام الكونغرس الأمريكي.



ووجه روحاني خطابه للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وقال "إن الإدارة الأمريكية الجديدة تعلم جيداً أن سياسة الضغط الأقصى ضد إيران هُزمت ولا يمكن الاستمرار بها".



وتابع الرئيس الإيراني "لقد أرادوا (الأمريكان في عهد ترامب) الإطاحة بنظامنا خلال مدة ثلاثة أشهر، والآن تم الإطاحة بهم هم أنفسهم وهي فضيحة مدوية".



وتوقع روحاني أن تشهد إيران حركة اقتصادية في العام الجاري، مبيناً إن "الشعب سوف يلاحظ المؤشر الإيجابي للأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة".



ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 من يناير/ كانون الثاني الجاري، وكان الرئيس دونالد ترامب قد سحب من جانب واحد أمريكا من الاتفاق النووي في عام 2018 وقام بتشديد العقوبات على إيران.