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الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 10:17

سوريا.. 96 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

سوريا.. 96 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا
وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 12558 شفيت منها 6185 حالة وتوفيت 790.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في 22 آذار 2020 لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم أمس الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 حسب وزارة الصحة:

الإصابات:
٢٥ في دمشق
٢٢ في حمص
١٧ في اللاذقية
١٠ في حلب
١٠ في طرطوس
٨ في حماة
٤ في درعا

الشفاء:
١٩ في دمشق
١٨ في حلب
١٠ في حمص
١٠ في اللاذقية
٨ في ريف دمشق
٦ في طرطوس
٥ في درعا
٤ في السويداء
٤ في حماة
٣ في القنيطرة

الوفاة:
٣ في طرطوس
٢ في دمشق
٢ في حمص
٢ في القنيطرة
رقم : 909841
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