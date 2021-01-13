الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 10:35

الاحتلال يصادق على بناء 530 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

الاحتلال يصادق على بناء 530 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة
وبحسب مصادر صحفية عبرية، فإنه تقرر بناء 400 وحدة في حي "جيلو" الاستيطاني جنوب غرب القدس، و130 في "رمات شلومو" شمال المدينة المقدسة.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس المحتلة التابعة لسلطات الاحتلال ستجتمع غدًا الخميس، للمصادقة على الخطة التي تم دفعها بضغوط سياسية.

وتأتي هذه الخطوة قبل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، والذي لعب دورًا مهمًا في تجميد البناء بالقدس المحتلة حين كان مسؤولًا في إدارة باراك أوباما عام 2010، وتسبب بأزمة كبيرة مع حكومة الإحتلال حينها بزعامة بنيامين نتنياهو، ما أدى لتجميد البناء في تلك المناطق.

وكان نتنياهو أوعز منذ يومين الترويج لبناء 800 وحدة استيطانية في شرقي القدس والضفة المحتلتين.
مصدر : وكالات
رقم : 909847
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
13 كانون الثاني 2021
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
13 كانون الثاني 2021
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
13 كانون الثاني 2021
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
13 كانون الثاني 2021
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
12 كانون الثاني 2021
العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
12 كانون الثاني 2021
تقرير: محمد بن سلمان في حالة رعب وتحركات للإطاحة به
تقرير: محمد بن سلمان في حالة رعب وتحركات للإطاحة به
12 كانون الثاني 2021
آية الله قاسم يدين مجزرة ‘‘داعش‘‘ المروعة في باكستان
آية الله قاسم يدين مجزرة ‘‘داعش‘‘ المروعة في باكستان
12 كانون الثاني 2021
النجباء تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وحركة أنصار الله
النجباء تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وحركة أنصار الله
12 كانون الثاني 2021
حزب الله: تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية خطوة إجرامية
حزب الله: تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية خطوة إجرامية
12 كانون الثاني 2021
وزير التجارة العراقي يزور إيران
وزير التجارة العراقي يزور إيران
12 كانون الثاني 2021
وفاة شخصين سببه زلزال بمدينة مشهد الإيرانية
وفاة شخصين سببه زلزال بمدينة مشهد الإيرانية
12 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض