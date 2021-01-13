الاحتلال يصادق على بناء 530 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

وبحسب مصادر صحفية عبرية، فإنه تقرر بناء 400 وحدة في حي "جيلو" الاستيطاني جنوب غرب القدس، و130 في "رمات شلومو" شمال المدينة المقدسة.



وأشارت المصادر إلى أن لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس المحتلة التابعة لسلطات الاحتلال ستجتمع غدًا الخميس، للمصادقة على الخطة التي تم دفعها بضغوط سياسية.



وتأتي هذه الخطوة قبل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، والذي لعب دورًا مهمًا في تجميد البناء بالقدس المحتلة حين كان مسؤولًا في إدارة باراك أوباما عام 2010، وتسبب بأزمة كبيرة مع حكومة الإحتلال حينها بزعامة بنيامين نتنياهو، ما أدى لتجميد البناء في تلك المناطق.



وكان نتنياهو أوعز منذ يومين الترويج لبناء 800 وحدة استيطانية في شرقي القدس والضفة المحتلتين.