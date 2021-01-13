بعد المصالحة.. السعودية تستقبل الحجاج القطريين

وأفاد الحمادي ،في حديث لإذاعة قطر، بأن أصحاب الحملات يتواصلون حالياً مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتنسيق حول هذه الرحلات.



وبيّن أن مكتبه تلقى رسالة من مكتب سعودي حول التعاون بشأن رحلات العمرة، لافتاً إلى التعاون الكبير مع المكاتب السعودية في هذا الصدد، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.



وقال الحمادي: "نقوم الآن بإعادة جدولة هذه الحملات بعد توقف ثلاث سنوات، وندرس حالياً كل هذه الأمور، حيث هناك تعاوناً كبيراً في هذا المجال من أجل راحة المعتمرين والحجاج القطريين".



وكانت السلطات السعودية، توقفت عن التجاوب مع أي تواصل أو طلبات الحج القطرية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين من أداء الفريضة، بعد الأزمة الخليجية التي اندلعت صيف 2017.