عبداللهيان: أمريكا تدعم ‘‘داعش‘‘ بعقوباتها على الفياض

وكتب امير عبداللهيان ،في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، "تشكل العقوبات الامريكیة علی فالح الفیاض رئیس هیئة الحشد الشعبي بطل التصدي للارهاب علامة علی دعم الولایات المتحدة الواضح لداعش، قائلا فالح الفیاض هو الآن قائد مقارعة الارهاب والضامن لأمن العراق والمنطقة. البیت الأبیض یغتال أبومهدي المهندس ویقاطع فالح ولکنه یحمي قادة داعش".



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت ،الجمعة الماضي، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض بتهمة صلته بانتهاكات حقوقية وقمع للمتظاهرين في أكتوبر 2019.