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الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 12:18

كلينتون: الحكومة السعودية مسؤولة عن اغتيال خاشقجي

كلينتون: الحكومة السعودية مسؤولة عن اغتيال خاشقجي
وكتبت كلينتون على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أن "الحكومة السعودية هي المسؤولة عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي".

ونصحت هيلاري بأهمية مشاهدة فيلم "المنشق” الذي يتحدث عن اغتيال خاشقجي ومسؤولية النظام السعودي عن مقتله، والذي يسلط الضوء على دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقضية.

وقالت كلينتون: "إنه وثائقي قوي بشكل لا يصدق، أتمنى أن تشاهدوه، وأتنمى حقا أن تفعلوا ذلك".

وسبق أن أعلن الموقع الرسمي لفيلم "المنشق" (The Dissident)، عن بدء عرضه في جميع أنحاء الولايات المتحدة تزامنا مع رأس السنة.

وتدور قصة الفيلم الوثائقي، الذي أخرجه المخرج الأمريكي "برايان فوغل"، حول قضية اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول التركية.

يذكر أن شركة Briarcliff Entertainment، استحوذت على حقوق الفيلم، وأتاحته للعرض في دور السينما، رغم إحجام شركات كبيرة عدة عن ذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 909875
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