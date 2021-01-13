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الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 12:23

مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة

مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة
ففي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من قرية تياسير شرق المحافظة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اعتقلت يزن زاهي أحمد أبو علي (٢٤ عاما)، وسلامة عبد الرازق دبك (٣٢ عاما)، ومجاهد عبد الرازق دبك (٣٠ عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب رامز محمد الهريمي (23 عاما)، بعد دهم منزل والده في منطقة شارع الصف وسط المدينة، وتفتيشه.

وداهم جنود الاحتلال منازل أخرى في شارع الصف وبلدة الخضر جنوبا، عرف من أصحابها: محمد داود الهريمي، وعلي الوحش.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة شبان خلال مداهمات نفذتها في بلدة قباطية ومخيم جنين.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها واعتقلت الشقيقين لؤي ومحمد الصفوري، وذلك عقب مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته، ومداهمة عدة أحياء في المدينة وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

 وفي قباطية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين، هاشم عمر زكارنة، وأمير بسام صالح أبو الرب، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما، فيما اعتقلت على حاجز عسكري "دوثان" بالقرب من يعبد الشابين بهاء ماهر كميل، وحمزة محمود أبو حسن.

وفي رام الله، عتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، طفلا من حي الطيرة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد وشحة من حي الطيرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي الخليل، أصيب ،صباح اليوم الأربعاء، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب الحرم الابراهيمي الشريف، في البلدة القديمة من الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بعد أن أطلقت النار عليه أثناء تواجده قرب الحرم الإبراهيمي، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محي الدين غيث (18عاما) على حاجز الـ 60 العسكري في المنطقة الجنوبية من المدينة، بحجة حيازته سكين.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت الشاب كتيبة نادر محمد العلامي (19 عاما) وعبد الله علي زعاقيق (20عاما) بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.
رقم : 909876
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