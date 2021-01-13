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الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 14:08

السيد مقتدى الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات المبكرة

السيد مقتدى الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات المبكرة
وقال الصدر في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، الناطق الاعلامي لمكتبه حيدر الجابري خلال مؤتمر صحفي في النجف، انه "يحاول رئيس مجلس الوزراء القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، فأقول: يجب عليه الإسراع بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن انتماءاتهم، ونحن نؤيد هذه الخطوة وعليه أن يكثف من جهوده وعلى الجميع الرضوخ، كما ونطالب بإحالة كل الفاسدين إلى القضاء وإعلام الرأي العام بنوع الفساد والأموال التي تم استحصالها منهم".

واضاف الصدر ان "هناك اصوات تعلو لالغاء او تأجيل الانتخابات المبكرة سواء من الاحزاب او مثيري الشغب ونحن اذ نحذر من تأجيلها فاننا نامل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معا على انجاح هذه الانتخابات".

واوضح، انه "كما ونجدد المطالبة من المواطنين بالاسراع في تحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعا للانتخابات فضلا عمن اراد الخوض فيها".

وأكد الصدر بحسب الجابري، انه "اجدد مطالبتي بانهاء تواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقية كما اجدد شجبي واستنكاري لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي فكل ذلك فيه اضعاف لهيبة الدولة والاستقرار واستقلال القرار العراقي".

وتابع "يجب على الحكومة ايجاد البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية ولاسيما بعد أن امتنعت الجارة ایران عن تصديرها لنا".
مصدر : وكالات
رقم : 909888
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