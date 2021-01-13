وزير الصحة اللبناني ملتزم الحجر

اسلام تايمز (لبنان) - أعلن ​وزير الصحة​ اللبناني في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ الدكتور ​حمد حسن​ أنه بدأ فترة من الحجر الصحي ريثما يجري الفحوص الضرورية اللازمة، بعد تأكد إصابة ثلاثة من أفراد مكتبه ب​فيروس كورونا​.