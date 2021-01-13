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الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 17:06

دمشق تدين إدراج واشنطن لكوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب

دمشق تدين إدراج واشنطن لكوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب
وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن: هذا القرار الأميركي يظهر مجدداً تخبط الإدارة الأميركية في أيامها الأخيرة وفقدانها للمصداقية بعد تنكرها وعدم التزامها بالعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك قرارات الإدارات الأميركية السابقة.

وأضاف المصدر أن: النهج الأميركي بفرض العقوبات على الدول التي لا تسير في ركب السياسة الأميركية وتدافع عن سيادتها وكرامتها الوطنية بغية إخضاعها للهيمنة الأميركية مصيره الفشل أمام إرادة الشعوب الحرة ولن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر على الساحة الدولية.

وأكد أن: الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها الكامل مع قيادة وشعب جمهورية كوبا الصديقة فإنها واثقة أن الثورة الكوبية التي قاومت الحصار الأميركي الظالم منذ أكثر من نصف قرن قادرة على التصدي وإفشال قرار النظام الاميركي الذي اثبت اكثر من مرة انه يرعى الارهاب ويدعمه خدمة لاجنداته السياسية ويدعي زورا وبهتانا حرصه على مصالح وحقوق الشعوب ،وعلى اميركا أن تعلم أن زمن اعتبار بعض الدول كحدائق خلفية للبيت الأبيض قد ولى إلى غير رجعة.
رقم : 909919
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