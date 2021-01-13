وقال الحسيني ،ان "ما يسمى بالافتاء الشرعي في داعش الارهابي شكل محور مهم في هيكلة التنظيم وكان وراء ازهاق ارواح الاف العراقيين من خلال فتاوي اجرامية تحمل روح التطرف".



واضاف الحسيني، انه "وفق المعلومات الاستخبارية في كل القواطع بان الافتاء الشرعي لداعش انتهى بعد قتل واعتقال قادته وهروب ما تبقى خارج البلاد"، مؤكدا أن "التنظيم لم يصدر اي توثيق صوري لاي من قادة الافتاء منذ اكثر من عامين وهذا دليل اخر على ان هذا الجزء من هيكلة داعش انتهى".



واشار الحسيني الى ان "داعش فكرة متطرفة برعاية مخابرات دولية هدفها واضح وهو الخراب والتدمير والاساءة للدين الاسلامي مؤكدا بان العراقيين كانوا في مقدمة شعوب العالم التي قدمت تضحيات للخلاص من تنظيم يهدد العالم برمته".



ويشكل الافتاء الشرعي في داعش جزء مهم من هيكلة التنظيم واغلب قادته هم من العرب والاجانب.