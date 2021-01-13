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الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 18:20

وزير الصحة: معهد "باستور" الايراني سيصنع لقاح كورونا المشترك مع كوبا

وزير الصحة: معهد "باستور" الايراني سيصنع لقاح كورونا المشترك مع كوبا
وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني اليوم الاربعاء الى انخفاض نسبة الوفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الفترة الاخيرة حيث بلغت 97 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية وقال: انه حتى مثل هذه الارقام محزنة لكنها افضل ما هي عليه في اوروبا التي شهدت للاسف ارتفاعا شديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية اذ بلغت 4281 في اميركا و 1243 في بريطانيا و 1109 في البرازيل و 1106 في المانيا و 616 في ايطاليا و 452 في فرنسا و 408 في اسبانيا و 171 في تركيا.

واشار الى انه لم يتم تسجيل حالات جديدة للاصابة بالفيروس البريطاني في البلاد ومازال العدد هو ذاته وهو 5 اصابات مسجلة سابقا.

واعرب عن القلق من الشديد من حصول احتمال موجة جديدة من الاصابات والوفيات بكورونا وقال: اننا نشهد مؤشرات لموجة جديدة في بعض النقاط لذا نطلب من المواطنين التزام التوصيات الصحية لان اي تساهل من قبل المواطنين والمسؤولين سيقودنا الى مرحلة خطيرة من المرض.

واضاف: انه مثلما كانت الموجتان الثانية والثالثة قوية فاننا سنواجه الكثير من التحديات لو حصلت الموجة الرابعة.

واكد بان وزارة الصحة تعمل لتوفير اللقاح من مصادر موثوقة واضاف: لقد طرحنا الموضوع خلال اجتماع الحكومة اليوم وكلف رئيس الجمهورية البنك المركزي وسنقوم باستيراد اول لقاح، علما باننا حددنا بروتوكول حقن اللقاح بشان الفئات ذات الاولوية.

واشار الى عملية انتاج اللقاح وقال: ان الاختبار البشري للقاح كورونا كان نجاحا جدا ورغم كل الضجيج المفتعل فقد خضنا تجربة التصنيع المشترك مع كوبا مثل لقاح الوباء الكبدي الذي هو ايضا عمل مشترك مع كوبا.

واوضح بانه تم اجراء الاختبار السريري للمرحلتين الثانية والثالثة اللقاح المشترك مع كوبا خارج البلاد ومن المقرر صنع اللقاح في معهد "باستور" بطهران والبدء كذلك بالمرحلة السريرية الثالثة.

واعلن بان صنع اللقاح الداخلي سينجز حتى الربيع القادم.
رقم : 909935
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