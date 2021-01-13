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الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 18:34

ترامب يحذر بايدن من استخدام التعديل الخامس والعشرين

ترامب يحذر بايدن من استخدام التعديل الخامس والعشرين
ووفقا لشبكة "سي بي سي"، أكد ترامب إنه لا يشعر بالقلق من محاولات الديمقراطيين إزاحته من السلطة، لكنه حذر من أن ينعكس هذا الإجراء على بايدن ويتحول إلى خطر يهدده هو وإدارته. وقال ترامب: "كما يقال، احذر من رغباتك".

في وقت سابق أرسل جميع النواب الديموقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى نائب الرئيس، مايك بنس، يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين لتنحية الرئيس دونالد ترامب.

ومن جانبه رفض بنس رسميا اللجوء إلى التعديل وقال بنس في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إنه: "مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنت والكتلة الديموقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمل أعباء منصبه" وأضاف : "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتماشى مع دستورنا".

وشدد بنس، في رسالته إلى بيلوسي، على أن التعديل الدستوري يمكن اللجوء إليه في حالة وحيدة هي "إصابة الرئيس بالعجز أو الإعاقة"، ولا يمكن بتاتا استخدامه "وسيلة للعقاب أو لاغتصاب السلطة".
مصدر : وكالات
رقم : 909945
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