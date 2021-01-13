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الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 18:35

المقاومة تسقط طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" شمال غزة

المقاومة تسقط طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" شمال غزة
وبحسب وسائل اعلام الاحتلال فإن طائرة تتبع لوحدة المشاة كانت تحلق في سماء قطاع غزة شمالاً وهي من نوع كواد كابتر "إستطلاعية" فقد الإتصال بها .

يُشار بأن المقاومة اعلنت عن السيطرة على الطائرة وتم إرسالها إلى جهات الإختصاص لفصحها .
مصدر : وكالات
رقم : 909946
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