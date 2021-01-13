وبحسب وسائل اعلام الاحتلال فإن طائرة تتبع لوحدة المشاة كانت تحلق في سماء قطاع غزة شمالاً وهي من نوع كواد كابتر "إستطلاعية" فقد الإتصال بها .



يُشار بأن المقاومة اعلنت عن السيطرة على الطائرة وتم إرسالها إلى جهات الإختصاص لفصحها .