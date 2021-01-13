تفاصيل تكشف لأول مرة عن عدوان البوكمال فجر اليوم





وبحسب المصادر استهدفت الغارات مستودعات عياش غرب مدينة ديرالزور ومبنى كلية التربية القديمة في حي بور سعيد ومقر فرع الامن العسكري وسط المدينة بحي غازي عياش بالاضافة لعدة نقاط عسكرية ومواقع في باديتي البوكمال والميادين وقرية الهري ومعبر البوكمال الحدودي. ومنطقة الحزام وأطراف معبر القائم، الحسيان، الصناعة وبادية الدوير وبادية البوكمال (جنوب البوكمال)، والمزارع (جنوب الميادين)، و جبل الثردة جنوب غرب موحسن، إضافة الى بادية القورية (قرب مزارعين علي)، وتلة الحجيف (جنوب غرب ديرالزور).



مصدر عسكري مسؤول اكد انه لا يوجد اي شهداء من الايرانيين او الزينبيين او الفاطميين والشهداء فقط من الجيش السوري، وتحديدا في منبى الامن العسكري في حي غتزي عياش بمدينة دير الزور، واكد ان المواقع التي قصفت كانت محتاطة قبل الغارات وهو ما ساهم في حقن دماء المجاهدين.



واكد مصدر في مدينة دير الزور ان القصف ادى الى استشهاد جندي في الجيش السوري وجرح اربعة عشر جريحا اخرين في مبنى الامن العسكري فيما اقتصرت الاضرار على الماديات، وبين الجرحى جريح في مقر نصر بالقرب من الفرن الالي من السوريين الذين يعملون مع الايرانيين ولكن لا يوجد اي شخص ايراني جرح في كل الغارات.