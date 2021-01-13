حماس: تدين القصف الصهيوني للأراضي السورية

وفي تغريدة على تويتر، أضاف قاسم، هذا الارهاب المتواصل الذي يمارسه الكيان الصهيوني يعكس العقلية العدوانية التي تحكمه وسلوكه التوسعي على حساب المنطقة وشعوبها، والذي لن يتوقف إلا بالمواجهة الحقيقة للمشروع الصهيوني تشترك بها كل القوى الحية في الأمة.



وكان الكيان الصهيوني شن بعد منتصف الليل عدواناً جوياً على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة.



وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه "في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان".