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الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 18:57

مناورات ‘‘اقتدار 99‘‘ الايرانية... انجازات جديدة ترعب العدو

مناورات ‘‘اقتدار 99‘‘ الايرانية... انجازات جديدة ترعب العدو
وانطلقت مناورات "اقتدار 99" البحرية، صباح اليوم الأربعاء، 13 يناير، بمشاركة مختلف الوحدات البحرية وبحضور اللواء باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة واللواء موسوي قائد الجيش وقائد القوات البحرية الاستراتيجية في جيش الجمهورية الإسلامية، في سواحل مكران والمحيط الهندي.

وفي هذه المناورات فقد انضمت سفينة "مكران" الحربية الضخمة الى قطعات القوة البحرية لجش الجمهورية الاسلامية.

وتم تدشين السفينة الجديدة صباح اليوم وستكون المهمة القادمة لسفينة مكران حماية الأمن البحري في منطقة رأس الحد وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر.

وذكرت مصادر القوة البحرية ان سفينة مكران هي ما يشبه الجزيرة المتحركة بحمولة 121 الف طن وقد حولتها بحرية الجيش لتكون أكبر سفينة حاملة للمروحيات مهمتها دعم وتغطية عمليات سفن وزوارق القوة البحرية في المياه الدولية خاصة شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة سفينة مكران 3200 مترمربع وتتسع لخمس مروحيات في آن واحد ، وبامكانها المشاركة في معارك بحرية لمدة الف يوم ليل نهار دون الحاجة للعودة الى الساحل.

كما تضم سفينة مكران منظومات معلوماتية لجمع وتحليل المعلومات ، وفيها ايضا منظومات لتوجيه الطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل ايضا انضمت البارجة "زره" القاذفة للصواريخ الى اسطول الجنوب للقوة البحرية للجيش الايراني في المنطقة البحرية الثالثة في كنارك (جنوب شرق ايران)، برعاية رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وحضور القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي.

وتعد البارجة "زره" القاذفة للصواريخ احدث بارجة من فئة "بيكان" وتم تصميمها وصنعها على يد خبراء مصانع القوة البحرية الاستراتيجية للجيش ويبلغ طولها 47 مترا وعرضها 15 مترا وقادرة على الابحار بسرعة 35 عقدة بحرية.

هذه البارجة مزودة بمدفع عيار 76 ملم "فجر 27" في المقدمة ومدفع مضاد للجو عيار 40 ملم في الخلف، حيث بامكانها التصدي بهما لمختلف انواع الاهداف السطحية والجوية.

كما ان هذه البارجة مزودة بمنظومة كروز "قدير" الصاروخية  "سطح-سطح" البالغ مداه 300 كم مما يتيح لها الاشتباك مع الاهداف البحرية من مسافة بعيدة.

وتحظى البارجة "زره" القاذفة للصواريخ بقدرات اكثر تطورا من حيث منظومات الاتصالات واستراق السمع والحرب الالكترونية بالمقارنة مع النماذج السابقة للسفن الحربية من فئة "بيكان".

يذكر ان 4 سفن حربية من فئة "بيكان" صممت وصنعت على يد خبراء القوة البحرية للجيش الايراني قد انضمت الى اسطول الشمال للقوة البحرية الايرانية في بحر قزوين فيما تعد البارجة "زره" اول سفينة حربية من فئة "بيكان" تنضم لاسطول الجنوب للقوة البحرية.
رقم : 909956
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