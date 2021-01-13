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الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 21:16

كوريا الجنوبية تستعد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي

كوريا الجنوبية تستعد لاختبار إطلاق صاروخ باليستي
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول مصدر خاص لها أن إطلاق الصاروخ سيتم بعد الانتهاء من الاختبارات الأرضية.

ولفتت الوكالة إلى أن كوريا الجنوبية تطور صاروخا يمكن إطلاقه من على متن الغواصات يصل مداه نحو 500 كيلومتر، مشيرة إلى أن تصميمه يعتمد على تصميم الصاروخ الباليستي (أرض - أرض) المعروف بـ "هيون مو-2 بي".

 ونوهت الوكالة إلى قول مسؤولين كوريويين إنه "سيتم استخدامه مع غواصات من فئة 3 آلاف طن طن أو أكبر"، مشيرة إلى قول مصدر عسكري، إن الوكالات ذات الصلة أنهت اختبارات الصاروخ على الأرض العام الماضي.

وتابعت: "ستنتقل إلى المرحلة التالية لإجراء تجارب إطلاقه من تحت الماء"، مضيفة: "لكنه لم يتقرر بعد بالضبط متى سيتم إجراء الاختبارات وعلى أي منصة، حيث يمكن أن تكون منصة إجراء الاختبارات بارجة اختبار غاطسة أو غواصة".

يذكر أن كوريا الجنوبية لديها 9 غواصات من فئة 1200 طن، و9 غواصات من فئة 1800 طن، بينما تعمل البلاد على تطوير مشروع لبناء ثلاث غواصات من فئة "جانغ بوغو- 3 (Batch-I)" بوزن 3000 طن بحلول عام 2023، بينما تتطلع إلى بناء غواصات من الجيل التالي من فئة 4 آلاف طن، يمكن أن يتم تجهيزها بمحرك يعمل بالطاقة النووية.
مصدر : وكالات
رقم : 909965
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