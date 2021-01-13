بدء البحث والتطوير لتصميم وقود جديد لمفاعل طهران

وأعلن كاظم غريب آبادي السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى المنظمات الدولية في فيينا وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء: بدء أنشطة البحث والتطوير لتصميم نوع متطور من الوقود لمفاعل طهران للأبحاث.



وفيما أشار غريب آبادي إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر تقريرا اليوم أبلغ فيه الدول الأعضاء بالموضوع، قال: "يتم هذا النشاط على ثلاث مراحل، وفي المرحلة الأولى يتم إنتاج اليورانيوم المعدني باستخدام اليورانيوم الطبيعي".



وبينما أكد المندوب الإيراني الدائم في المنظات الدولية أن إيران أخطرت الوكالة بمشروعها هذا قبل عامين، قال إن "هذا الإجراء سيضع إيران من الناحية الفنية بين الدول الرائدة في إنتاج الوقود الجديد."



وأضاف: "تم اخطار الوكالة بكل هذه الخطوات، كما قام مفتشو الوكالة بزيارة معمل إنتاج ألواح الوقود قبل ثلاثة أيام."