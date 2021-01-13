الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 21:19

بدء البحث والتطوير لتصميم وقود جديد لمفاعل طهران

بدء البحث والتطوير لتصميم وقود جديد لمفاعل طهران
وأعلن كاظم غريب آبادي السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى المنظمات الدولية في فيينا وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء: بدء أنشطة البحث والتطوير لتصميم نوع متطور من الوقود لمفاعل طهران للأبحاث.

وفيما أشار غريب آبادي إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشر تقريرا اليوم أبلغ فيه الدول الأعضاء بالموضوع، قال: "يتم هذا النشاط على ثلاث مراحل، وفي المرحلة الأولى يتم إنتاج اليورانيوم المعدني باستخدام اليورانيوم الطبيعي".

وبينما أكد المندوب الإيراني الدائم في المنظات الدولية أن إيران أخطرت الوكالة بمشروعها هذا قبل عامين، قال إن "هذا الإجراء سيضع إيران من الناحية الفنية بين الدول الرائدة في إنتاج الوقود الجديد."

وأضاف: "تم اخطار الوكالة بكل هذه الخطوات، كما قام مفتشو الوكالة بزيارة معمل إنتاج ألواح الوقود قبل ثلاثة أيام."
رقم : 909966
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات
أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
13 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
13 كانون الثاني 2021
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
13 كانون الثاني 2021
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
13 كانون الثاني 2021
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
13 كانون الثاني 2021
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
12 كانون الثاني 2021
العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
12 كانون الثاني 2021
تقرير: محمد بن سلمان في حالة رعب وتحركات للإطاحة به
تقرير: محمد بن سلمان في حالة رعب وتحركات للإطاحة به
12 كانون الثاني 2021
آية الله قاسم يدين مجزرة ‘‘داعش‘‘ المروعة في باكستان
آية الله قاسم يدين مجزرة ‘‘داعش‘‘ المروعة في باكستان
12 كانون الثاني 2021
النجباء تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وحركة أنصار الله
النجباء تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وحركة أنصار الله
12 كانون الثاني 2021
حزب الله: تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية خطوة إجرامية
حزب الله: تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية خطوة إجرامية
12 كانون الثاني 2021
وزير التجارة العراقي يزور إيران
وزير التجارة العراقي يزور إيران
12 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض