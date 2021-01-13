الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 كانون الثاني 2021 ساعة 21:31

خانزادي: سفينة مكران الحربية تجسيد لوعي الشباب الإيراني

خانزادي: سفينة مكران الحربية تجسيد لوعي الشباب الإيراني
وجاءت تصريحات الأدميرال خانزادي هذه خلال مراسم إلحاق بارجة "زره" القاذفة للصواريخ وأيضا "سفينة مكران" الحربية الحاملة للمروحيات إلى أسطول الجنوب التابع لبحرية الجيش الإيراني.

وأضاف قائد القوة البحرية أن: سواحل مكران وبحر عمان تشهد اليوم ملحمة في سياق الاستقلال والاكتفاء الذاتي، وإفشال سياسات الحظر الجائرة للاستكبار العالمي.

ولفت إلى أن بارجة زره التي انضمت اليوم إلى أسطول الجنوب في المنطقة الثالثة للقوة البحرية للجيش الإيراني بمدينة كنارك بمحافظة سيتان وبلوجستان جنوب شرق البلاد، هي سفينة سريعة ومقتدرة، أنتجت بفضل الجهود الدؤوبة والسواعد القوية للمهندسين والمصنعين في بحرية الجيش، وأيضا حماية وزارة الدفاع المستدامة وتعاون جميع المراكز العلمية والصناعية والجامعية في إيران.

وأضاف أن هذه البارجة دخلت الخدمة اليوم للقيام بدوريات بحرية في سياق تعزيز الأمن على صعيد البحار.

وتابع قائد القوة البحرية للجيش أن سفينة مكران الحربية الحاملة للمروحيات، بدورها جسدت وعي وذكاء الشباب الإيراني الذي بإمكانه توظيف كافة الإمكانيات والطاقات من أجل الدفع بعجلة التقدم والازدهار في البلاد.

وأقيمت صباح اليوم الأربعاء، مراسم إلحاق السفينة العسكرية اللوجستية "مكران" التي تعد أكبر سفينة عسكرية إيرانية، برعاية رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وحضور قائد بحرية الجيش وجمع من كبار القادة العسكريين.

وجرت مراسم انضمام السفينة خلال مناورات "الاقتدار البحري 99" التي انطلقت صباح اليوم في سواحل مكران (جنوب شرق إيران) وشمال المحيط الهندي.

وستكون المهمة القادمة لسفينة مكران حماية الأمن البحري في منطقة رأس الحد وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر.
رقم : 909971
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
13 كانون الثاني 2021
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
13 كانون الثاني 2021
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
13 كانون الثاني 2021
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
13 كانون الثاني 2021
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
12 كانون الثاني 2021
العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
12 كانون الثاني 2021
تقرير: محمد بن سلمان في حالة رعب وتحركات للإطاحة به
تقرير: محمد بن سلمان في حالة رعب وتحركات للإطاحة به
12 كانون الثاني 2021
آية الله قاسم يدين مجزرة ‘‘داعش‘‘ المروعة في باكستان
آية الله قاسم يدين مجزرة ‘‘داعش‘‘ المروعة في باكستان
12 كانون الثاني 2021
النجباء تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وحركة أنصار الله
النجباء تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وحركة أنصار الله
12 كانون الثاني 2021
حزب الله: تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية خطوة إجرامية
حزب الله: تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية خطوة إجرامية
12 كانون الثاني 2021
وزير التجارة العراقي يزور إيران
وزير التجارة العراقي يزور إيران
12 كانون الثاني 2021
وفاة شخصين سببه زلزال بمدينة مشهد الإيرانية
وفاة شخصين سببه زلزال بمدينة مشهد الإيرانية
12 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض