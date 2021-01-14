أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات

وذكر بيان للخزانة الأمريكية، فإن إدراج اسم أبو فدك جاء ضمن حزمة عقوبات جديدة أصدرتها الخزانة وطاولت أيضاً كيانات إيرانية مختلفة.



وجرى تعيين أبو فدك وهو مسؤول بارز في كتائب حزب الله العراق، بمنصب نائب رئيس هيئة الحشد على خلفية قيام الولايات المتحدة مطلع يناير/كانون الثاني 2020 باغتيال القائد الشهيد أبو مهدي المهندس النصر برفقة قائد فيلق القدس الشهيد الحاج قاسم سليماني بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.



وفي يوم الجمعة الماضي، وضعت الخزانة الأمريكية رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق فالح الفياض على لائحة العقوبات الدولية الأمر الذي أثار استياء الأوساط العراقية.



وإذ سبق للخزانة الأمريكية أن أدرجت على لائحة العقوبات عدة قيادات بارزة في الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، أبرزهم قيس الخزعلي، زعيم "عصائب أهل الحق"، إضافة إلى شقيقه ليث، فضلاً عن حسين اللامي، الملقب بأبو زينب اللامي، وهو مسؤول ما يعرف بـ"أمنية الحشد"، كما فرضت العقوبات على زعيم "حشد الشبك" وعد القدو، وزعيم حركة "النجباء" أكرم الكعبي، وزعيم قوات "بابليون" ريان الكلداني.