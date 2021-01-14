عصائب أهل الحق: الحشد يزداد قوة كلما استهدفته أمريكا وإسرائيل

إسلام تايمز (العراق) - اعتبر المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية في العراق "عصائب أهل الحق"، جواد الطليباوي، الخميس، إن الحشد الشعبي يزداد قوة كلما استهدفت أمريكا والكيان الصهيوني، جاء ذلك خلال تغريدة له عقب إعلان واشنطن وضع نائب رئيس هيئة أركان الحشد أبو فدك المحمداوي على لائحة العقوبات الدولية من قبل الخزانة الأمريكية.