عصائب أهل الحق: الحشد يزداد قوة كلما استهدفته أمريكا وإسرائيل

ونقل موقع "إسلام تايمز
"، عن الطليباوي قوله "إذا كانت إدارة الشر الأمريكية تعتقد أن إدراج رئيس هيئة الحشد ورئيس أركانه الحاج "أبو فدك" على لائحة عقوباتها هو أمر سيضعف الحشد فهي واهمة، لأن حشدنا يزداد قوة كلما قامت أمريكا ولقيطتها إسرائيل باستهدافه".
وأضاف جواد الطليباوي إن "الحشد الذي هزم الإرهاب لن يأبه لصانعي الإرهاب ولعقوباتهم البائسة"، في إشارة إلى استمرار سياسة واشنطن بفرض العقوبات على قيادة من الحشد الشعبي.
وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت الجمعة الماضي فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض بذرائع واهية.
وكان الحشد الشعبي قد بارك في بيان له لرئيس أركان "ابو فك المحمداودي"، إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية.
وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة هيئة الحشد الشعبي تعيين ابو ياسر الشيباني " محمد ثجيل دريج " مدير علاقات جديد للحشد الشعبي خلفاً للشهيد ابو سارة الجابري.