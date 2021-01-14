الاحتلال يعتقل 8 شبان في بلدة الطور بالقدس

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت مساء الأربعاء، بلدة الطور، وداهمت عددا من منازل الأهالي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز صوب الشبان والمنازل.



وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 شبان هم: محمد أكرم أبو الهوى، وخليل عطا أبو الهوى، وأشرف غيث، وإبراهيم أبو الهوى، وداود أبو لبن أبو حطب، وفادي حجازي أبو الهوى، وآدم سامي أبو الهوى، تامر محمود أبو الهوى.



ويقع حي الطور على سفوح جبل الزيتون المطل على المسجد الأقصى المبارك، والذي يبلغ ارتفاعه 826 مترًا فوق سطح البحر، وتبلغ مساحته 8808 دونمات، ويعد أحد أقدم أحياء مدينة القدس المحتلة.



يحده من الشرق المسجد الأقصى المبارك، ومن الغرب الخان الأحمر، ومن الشمال قرية العيساوية، ومن الجنوب العيزرية وأبو ديس.



وترجع تسمية الحي إلى ما قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، وكان يسمى طور زيتا؛ لأن معظم أراضيه كانت تزرع بالزيتون، كما عرف في العهد الروماني باسم بيت فاجي "بيت التين"، ويبلغ عدد سكانه ما يقرب 40 ألف نسمة.



ويحتضن حي الطور مستشفى المقاصد، ومستشفى المطلع، ومستشفى الأميرة بسمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومستشفى الهلال الأحمر.



ويعاني سكان الطور من اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين المستمرة؛ فقد صادرت سلطات الاحتلال ما يزيد على 8 آلاف دونم من أراضيه منذ احتلاله عام 1967.