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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 09:35

بوغدانوف وبيدرسن يبحثان تعزيز عملية تسوية الأزمة في سوريا

بوغدانوف وبيدرسن يبحثان تعزيز عملية تسوية الأزمة في سوريا
وحسب الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس الاربعاء “إنه جرى بمبادرة من جانب الأمم المتحدة محادثة هاتفية بين بوغدانوف وبيدرسن بحثا خلالها الوضع في سوريا وحولها بشكل جوهري مع التركيز على ضرورة تعزيز عملية التسوية الشاملة للأزمة في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وأضاف البيان إن الجانبين تطرقا أيضاً إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحضير للاجتماع القادم للجنة مناقشة الدستور في جنيف والاجتماع الدولي المقبل حول سورية بصيغة أستانا.

وكان رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا جددوا في بيان مشترك عقب اجتماع لهم عبر الفيديو مطلع تموز الماضي التأكيد على التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها واستمرار التعاون حتى القضاء نهائياً على الإرهاب فيها مشددين على رفضهم أي مخططات انفصالية تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
رقم : 910046
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