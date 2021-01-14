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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 09:39

روحاني يفتتح قريبا مشروع مصفى "بيدبلند" الخليج الفارسي

روحاني يفتتح قريبا مشروع مصفى "بيدبلند" الخليج الفارسي
وسيتم بالتزامن مع تدشين المرحلة الاولى للمشروع بدء الاعمال التنفيذية للمرحلة الثانية في اطار جمع الغازات المصاحبة للنفط باستثمارات تبلغ مليارا و 100 مليون دولار.

وافادت العلاقات العامة لشركة صناعات بتركيمياويات الخليج الفارسي، ان المدير التنفيذي لمصفى "بيدبلند" الخليج الفارسي محمود امين نجاد اشار في تصريح له الى ان المادة الخام الاساسية لهذا المصفى في الوقت الحاصر هي الغازات المصاحبة للنفط المستخرجة من منطقة شرق كارون وقال: ان المشروع تم تنفيذه في غضون 3 اعوام من قبل شركة صناعات بتروكيمياويات الخليج الفارسي القابضة.

واضاف: ان مشروع "بيدبلند" الخليج الفارسي سيتم تدشينه قريبا برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني وبالتزامن معه سيتم البدء بتنفيذ مشروع جمع الغازات المصاحبة للنفط المستخرج.

وتم اختيار المصفى في العام 2020 كثالث اكبر مشروع في العالم وستبلغ عوائده السنوية اكثر من 700 مليون دولار في حال توفير المادة الخام له بنسبة مائة بالمائة.

وياتي المصفى في اطار الحفاظ على البيئة والاستثمار الامثل للموارد والثروة الوطنية من خلال جمع الغازات المصاحبة للنفط المستخرج في محافظات خزستان وبوشهر وكهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب البلاد اعتمادا على التكنولوجيا والطاقات الداخلية ويعد اكبر مشروع غازي في منطقة غرب اسيا.

وسجل هذا المشروع العملاق، الذي يبلغ اجمالي طول خطوط استلامه المادة الخام ونقله المنتوج اكثر من 1000 كم في المحافظات الثلاث، رقما قياسيا بلغ 63 مليون شخص/ساعة عمل من دون وقوع اي حادث وفاة للمرة الاولى في تاريخ الصناعة النفطية في الجمهورية الاسلامية وللمرة الثانية في العالم.
رقم : 910051
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