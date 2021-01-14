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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 09:43
قائد حرس الحدود الايراني:

ثمة تنسيق جيد بين ايران وتركيا في مجال توفير امن الحدود

ثمة تنسيق جيد بين ايران وتركيا في مجال توفير امن الحدود
وقال العميد كودرزي في تصريح للصحفيين الاربعاء اثر اجتماع عقد عبر الفيديو كونفرانس مع قائدي حرس الحدود في محافظتي اذربيجان الغربية (شمال غرب ايران) وكردستان (غرب ايران) وقائد قوات الدرك التركية: انه تم البحث خلال هذه المحادثات حول القضايا الامنية والاشكاليات الجزئية المحتملة في الحدود.

ونوه الى ان تبادل المعلومات من شانه تعزيز الامن في المنطقة واضاف: هنالك ثمة تنسيقات على مستوى عال بين ايران وتركيا وتقرر ان تكون هنالك اتصالات وثيقة بين حرس حدود الجانبين في حال وقوع اي حدث في الحدود بين البلدين ومعالجة المشكلة بالتعاون معا.

واوضح قائد حرس الحدود الايراني: ان هنالك اشكاليات من ضمنها التسلل للحدود ودخول السلاح والعتاد الى داخل البلاد وانشطة الزمر المناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية في الحدود حيث تم الاتفاق على اجراءات التنسيقات اللازمة لادارة هذه الحالات.

ونوه العميد كودرزي الى ان الزمر المناهضة تلحق اضرارا بتركيا وايران في المناطق الحدودية واضاف: لقد تم تبادل المعلومات من اجل الارتقاء بالامن المستديم في الحدود كما تبادلنا وجهات الظر حول موضوع استرداد المجرمين بين البلدين كما تم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا المجال لتبادل المعلومات مع الدول الجارة الاخرى.

واعلن بان قائد قوات الدرك التركية الجنرال عارف جتين سيقوم بزيارة الى ايران قريبا وقال: انه تم خلال الاجتماع اجراءات التنسيقات على مستوى عال في مجالات ايصال الكهرباء والمياه والاستفادة من الطرق الحدودية بين ايران وتركيا بصورة متبادلة ونامل بان نشهد من خلال تبادل المعلومات ارساء الامن المستديم في المناطق الحدودية للبلدين.
رقم : 910052
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