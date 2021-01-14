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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 09:55

خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا

خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
وحسب الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) أوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة "اسوشيتد برس" أن العدوان الجوي الإسرائيلي نفذ بناء على معلومات استخبارية من واشنطن مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين في مطعم بواشنطن يوم الإثنين الماضي.

وكان مصدر عسكري أوضح في تصريح لـ(سانا) في وقت سابق أنه “في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق من فجر الأربعاء قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال وأنه يتم حالياً تدقيق نتائج العدوان”.

وتصدت وسائط دفاعات الجوي السوري لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا حيث كان يتدخل العدو الإسرائيلي بشكل مباشر لدعم التنظيمات الإرهابية، لا سيما ارهابيي جماعة "داعش" الوهابية.

كما أعلنت دمشق مرارا أن الهجوم الاسرائيلي يثبت وجود علاقة "عضوية" بين الكيان الصهيوني والارهابيين ويأتي استهدف العدوان لمناطق سورية في "محاولة لرفع معنويات الجماعات الإرهابية" التي تترنح تحت ضربات الجيش السوري.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت خلال موجز صحفي في سبتمبر الماضي إن روسيا "لم تخف أبداً معارضتها للغارات الإسرائيلية على سوريا لكونها تسهم في تقويض استقرار المنطقة" مجددة التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية وسلامتها الإقليمية.
رقم : 910058
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