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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 09:57

برلمان الأردن يمنح الخصاونة ثقة بـ88 صوتًا

برلمان الأردن يمنح الخصاونة ثقة بـ88 صوتًا
ومباشرة أعلن رئيس الوزراء أنه سيتقدم للملك عبد الله الثاني بعد حصوله على الثقة ببرنامج تنفيذي مفصل تفاعلا مع مطالب برلمانية كبيرة في هذا السياق.

ويفترض أن تخوض وزارة الخصاونة مواجهة تمرير ومناقشة الميزانية الأحد المقبل.

ولاحقا سيقرر الخصاونة ما إذا كانت فرصته سانحة للتقدم بتعديل وزاري على اساس خطة التنفيذ بعد اعتمادها ملكيا.

وقال الخصاونة في كلمة في جلسة لمجلس النواب بعد حصول حكومته على الثقة إن “الحكومة ستعمل على إعادة فتح القطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني”.

وأضاف “من ضمن هذه الإجراءات وقف العمل بحظر التجول الشامل لأيام الجمعة وإعتبارا من الأسبوع الحالي”.

وأوضح أن “الحكومة تلتزم أن يكون التعليم وجاهيا داخل أسوار مدارسنا وبشكل تدريجي وفق بروتوكول صحي معلن إعتبارا من بداية الفصل الثاني” في شباط/فبراير المقبل.

وباشر الأردن الاربعاء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين.

وأنخفض معدل الإصابات بالأردن خلال الأسابيع الماضية، فبعد أن سجل نحو ثمانية آلاف إصابة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر عادت الإصابات لتنخفض وتسجل ما معدله نحو 1500 إصابة يومية خلال الأسبوعين الماضيين.
مصدر : وكالات
رقم : 910060
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