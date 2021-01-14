الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 10:08

اجتماع لـ الكتل العراقية للخروج بموقف موحد بشأن الانتخابات

اجتماع لـ الكتل العراقية للخروج بموقف موحد بشأن الانتخابات
وقال المصدر ان "حراكا واسعا تجريه عدة أطراف سياسية وبدعم بعثة الأمم المتحدة بغية حسم موعد الانتخابات خلال الأيام المقبلة"، مبينا ان "قادة الكتل اجتمعت امس (الاربعاء) بهدف الخروج بموقف موحد من موعد الانتخابات الذي تطرحه الحكومة في منتصف العام الحالي".

واضاف المصدر: ان "هناك رغبة لدى كتل عدة، لتأجيل موعد الانتخابات إلى نهاية العام، وتدفع باتجاه ذلك، لكن هناك بالمقابل تدعم كتل أخرى إجراء الانتخابات بموعدها الذي أقرته حكومة مصطفى الكاظمي وهو السادس من حزيران المقبل".

وتابع ان "قوى سياسية تطالب بتوفير ضمانات قبل إجراء الانتخابات، أبرزها إشراف أممي ودولي على الانتخابات وسحب المسلحين من مراكز المدن وإبعاد تأثيرهم على الناخبين واعتماد البطاقات البايومترية التي تحول دون التصويت أكثر من مرة أو تزوير أسماء الناخبين والتصويت بدلاً عنهم".

فيما ذكر مصدر اخر ان "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وكتل أخرى تذهب إلى تأييد مشروع استصدار قرار بمجلس الأمن الدولي لتأمين مراقبة دولية للانتخابات العراقية، وتوفير أجواء نزيهة لإجراء عملية الاقتراع، مع الاستجابة لمخاوف بعض الكتل، خاصة في مدن شمال وغرب العراق، بشأن المسلحين وضرورة سحبهم من مراكز المدن والبلدات قبل إجراء الانتخابات، في الوقت الذي تعارض فيه كتل أخرى ذلك وتعتبره فرض وصاية دولية على العراق بدفع أميركي".

وتابع ان "الأيام القليلة المقبلة ستحدد موقفاً رسمياً من قبل مفوضية الانتخابات التي سيكون عليها الإعلان بشأن إمكانية تجهيز نفسها، من مراكز الاقتراع إلى فرق الانتخابات وكل الأمور الفنية الأخرى خلال الأشهر الخمسة المتبقية أو الذهاب إلى تحديد موعد آخر، لكن على ألا يتجاوز هذا العام".
مصدر : السومرية
رقم : 910063
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
خلفيات التنسيق الأميركي ‘‘الإسرائيلي‘‘ الاستخباري حول العدوان على سوريا
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
14 كانون الثاني 2021
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل لمعاناة اليمنيين
14 كانون الثاني 2021
عصائب أهل الحق: الحشد يزداد قوة كلما استهدفته أمريكا وإسرائيل
عصائب أهل الحق: الحشد يزداد قوة كلما استهدفته أمريكا وإسرائيل
14 كانون الثاني 2021
أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات
أمريكا تضع رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي على لائحة العقوبات
14 كانون الثاني 2021
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
روحاني: سياسة البلطجة التي اتخذها ترامب هُزمت
13 كانون الثاني 2021
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
انطلاق مناورات "اقتدار" بحرية الجيش الايراني في بحر عمان
13 كانون الثاني 2021
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
بومبيو.. الرجل الذي لم يصدقه أحد
13 كانون الثاني 2021
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
عفرين السورية تلفّ عنقها حبال موت تركية.. وما خفي كان أشد ألماً!
13 كانون الثاني 2021
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس
13 كانون الثاني 2021
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
رابطة علماء اليمن: قرار حكومة ترامب فضيحة سياسية
12 كانون الثاني 2021
العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
العميد حاتمي: القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش بالعالم
12 كانون الثاني 2021
تقرير: محمد بن سلمان في حالة رعب وتحركات للإطاحة به
تقرير: محمد بن سلمان في حالة رعب وتحركات للإطاحة به
12 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟