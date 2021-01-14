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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 10:39

عبدالسلام: من راهنوا على ترامب عليهم أن يسارعوا لإيقاف العدوان على اليمن

عبدالسلام: من راهنوا على ترامب عليهم أن يسارعوا لإيقاف العدوان على اليمن
وأوضح عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر ،فجر اليوم الخميس، أنه”على الدول المعتدية على اليمن إيقاف العدوان وفك الحصار بشكل شامل، ولا مكان لأنصاف الحلول”.

يشار إلى أن”العدوان المستمر منذ نحو 6 سنوات والحصار الجائر ما كان ليكون لولاء الدعم والغطاء الأمريكي خاصة خلال فترة رئاسة ترامب، الأمر الذي طمئن وشجع دول العدوان وعلى رأسها النظامان السعودي والإماراتي للاستمرار في حربهم الإجرامية على اليمن أرضا وإنسانا”.

هذا وصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم بالموافقة على إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته ترمب وأقر لائحة الاتهام ضده.

ودعم 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، لصالح عزل ترامب، مقابل رفض 197 نائبا.

وأصبح ترامب بالتالي أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.
مصدر : المسيرة
رقم : 910074
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