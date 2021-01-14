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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 11:06

الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية

الرئيس روحاني: الحكومة تولي أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية
واضاف روحاني ،صباح اليوم الخميس لدى افتتاح عدد من المشاريع الوطنية في المناطق التجارية الحرة، ان استثمار المواطنين اموالهم في المناطق الحرة يعد أمرا مهما، بحيث يتم التعاطي والاستثمار عبر النظام الالكتروني دون الحاجة الى الحضور المباشر.

واوضح الرئيس الإيراني ،في مراسم الافتتاح التي جرت عبر الفيديو ونقلها التلفزيون الإيراني، أن المواطن الذي يريد الاستثمار في المناطق الحرة يتلقى الجواب خلال ثلاثين يوما ، وستتقلص هذه المدة الى 20 يوما مشيرا الى أن 70 بالمئة من هذه الخدمات تتم الكترونيا ، وستكون الكترونية بشكل كامل خلال الأشهر القادمة.

وأكد روحاني ضرورة تنشيط القطاع الخاص لأنه اساس الاقتصاد في البلاد، داعيا الحكومة الى دعم هذا القطاع خاصة في المناطق التجارية والصناعية الحرة ، والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وحول أهمية المناطق الحرة والخاصة ، أوضح روحاني أن معيار انشاء هذه المناطق هو أن يتلقى المستثمرون تسهيلات خاصة واعفاءات ضريبية ليتمكنوا من الاستثمار في هذه المناطق دون عوائق ويقوموا بتصدير منتجاتهم ، ومن هنا فأن المناطق الحرة ستتمكن بهذه الميزات من جذب الاستثمارات والتكنولوجيا من الداخل والخارج.

واشار الرئيس الإيراني الى أن التسهيلات والاعفاءات تهدف الى انتاج سلع في هذه المناطق قادرة على المنافسة في الاسواق العالمية من حيث النوعية والاسعار، مضيفا ان المناطق الحرة ناشطة في المراكز الحدودية وبالتالي فهي تمثل حلقة الوصل بين الداخل والخارج.
رقم : 910077
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