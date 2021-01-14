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الخميس 14 كانون الثاني 2021 ساعة 11:13

ابو الجون: الموازنة كافأت الشمال وعاقبت الوسط والجنوب

ابو الجون: الموازنة كافأت الشمال وعاقبت الوسط والجنوب
وقال ابو الجون ان الحكومة كافأت منطقة كردستان "لعدم تسديدها ما عليها من التزامات في الصادرات النفطية والمنافذ الحدودية من خلال وضع نسبة مبالغ فيها داخل الموازنة في وقت انها عاقبت محافظات الوسط والجنوب وخصوصا البصرة والسماوة وميسان لانها التزمت بما عليها من واجبات وعملت من اجل العراق دون انانية او محسوبية".

واضاف ابو الجون، ان "الموازنة الحالية هي عقوبات جماعية لابناء الوسط والجنوب، وسنعمل بكل قوة داخل قبة البرلمان على تعديلها وانصاف المحافظات الفقيرة وتقليل التخصيصات غير الضرورية وخفض النفقات والقروض وزيادة الإيرادات".

وشدد النائب ابو الجون على ان "كل من يسعى لتمرير الموازنة بشكلها الحالي فهو يريد معاقبة الشعب العراقي لارضاء اطراف خارجية على حساب المواطن البسيط وسنكشف كل هذه الاطراف امام وسائل الاعلام في حال اصرارها على تمريرها بهذا الشكل وتحت اي ضغوط".
مصدر : السومرية
رقم : 910084
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