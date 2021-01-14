مناورات الجيش الإيراني.. اطلاق أنواع صواريخ كروز بحرية

وأفاد بيان لقسم العلاقات العامة للجيش الايراني ،اليوم الخميس، أن بالمرحلة النهائية للمناورات تم اطلاق عدة أنواع من صواريخ كروز أصابت

أهدافها بدقة.



وأشار البيان إلى أن الصواريخ كانت من مختلف المديات، وتم اطلاقها من الشاطئ ومن على ظهر السفن العسكرية، وقد أصابت أهدافها بنجاح في شمال المحيط الهندي وفي منطقة المناورات.



وبدوره بيّن الاميرال " حمزة علي كاوياني" متحدث مناورات الاقتدار البحري 99، أن القوة البحرية باتت اليوم تمتلك قدرات عالية المستوى في مجال صواريخ كروز البحرية، وبحوزتها أنواع منها معتبرا أن القوة التأثرية لصواريخ كروز بمختلف المديات لدى القوة البحرية الايرانية اليوم، تعد سلاحا حاسما في المعارك البحرية.



وأشار أن قسما من الاسلحة والمنظمومات المستخدمة وعلى خلفية طابعها السري لم يتسن بثها إعلاميا محذرا الاعداء من أي اعتداء وانتهاك للحدود البحرية للجمهورية الاسلامية وأن ذلك سيستهدف بصواريخ كروز من الشواطئ والبحر.